شكرا لقرائتكم خبر عن العرش الإفريقي يهتز من تحت قدمي «الفرعون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، عن قائمة المرشحين الثلاثة للمنافسة على الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، والتى تقدم من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف». وقالت الصحيفة إن الثلاثى محمد صلاح وساديو مانى، لاعبى فريق ليفربول الإنجليزى، إلى جانب الدولى الجزائرى رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتى، هم الأوفر حظًا للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 من جانب «كاف»، وذلك بعدما قدموا موسما استثنائيا سواء مع أنديتهم أو منتخباتهم هذا الموسم. وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح قبل بطولة كأس أمم إفريقيا كان المرشح الأول للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، ولكن بعد الخروج المخيب للآمال للمنتخب المصرى من «كان 2019، أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16، تقلصت فرص الفرعون في الحصول على الجائزة ولكنه لايزال ينافس الثنائى ساديو مانى ورياض محرز على الجائزة التي حصل عليها في العامين الماضيين على التوالى.

وأشارت إلى أن صلاح يستحق التواجد ضمن قائمة الثلاثة الكبار المرشحين للفوز بالجائزة، على الرغم من خروج الفراعنة من بطولة الأمم الإفريقية وتقديمه أداء متواضعا مع المنتخب المصرى، مشددة على أن «مو» قدم موسما مميزا مع فريقه ليفربول الإنجليزى وحصل على جائزة هداف الدورى الإنجليزى مناصفة مع زميله ساديو مانى، والجابوى بيير أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال، كما كان له دور رئيسى في حصول الريدز على بطولة دورى أبطال أوروبا وسجل هدفًا في نهائى البطولة أمام توتنهام ليتوج بها أبناء «أنفيلد» للمرة السادسة في تاريخه.

وتابعت أن الدولى السنغالى، ساديو مانى، ينافس رياض محرز بقوة على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعدما حقق لقب دورى أبطال أوروبا مع ليفربول إلى جانب أيضا حصوله على لقب هداف الدورى الإنجليزى، بالإضافة إلى تقديمه مستوى مميزا مع منتخب بلاده الذي وصل إلى أدوار متقدمة في بطولة الأمم الإفريقية وتربعه على صدارة هدافى البطولة حتى الآن برصيد ثلاثة أهداف. واختتمت الصحيفة في تقريرها، أن الدولى الجزائرى يقدم موسما استثنائيا مع فريق مانشستر سيتى، حيث حصل على ثلاثة ألقاب في الموسم الماضى وهى الدورى الإنجليزى وكأس الاتحاد وكأس الرابطة الإنجليزية، إلى جانب تقديمه مستوى رائعا مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية وقيادته لـ«محاربى الصحراء» في الوصول إلى أدوار متقدمة، حيث حصل محرز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2016 عندما حقق مع ليستر سيتى لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى في تاريخه.