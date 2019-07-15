شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية تكشف كواليس مفاوضات «دينيزليسبور» مع كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «تافاكيم»، التركية، أن محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أصبح على أعتاب الانتقال إلى صفوف نادى دينيزليسبور التركى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن اللاعب اتفق على كافة الأمور مع إدارة النادى التركى، والذى من المنتظر أن يتم توقيع عقود انضمامه إلى صفوف الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما رفض استكمال عقده مع القلعة البيضاء لرغبته في تعديل عقده وزيادة القيمة المالية.

وأضافت أن الجناح المصرى، والذى يبلغ 25 عامًا، لعب 27 مباراة في الدورى المصرى هذا الموسم، وسجل 11 هدفًا مع القلعة البيضاء، وقدم مستوى مميزا مع الفريق الأبيض وحقق بطولة كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية» لأول مرة في تاريخ نادى الزمالك.

وأشارت إلى أن اللاعب رفض خوض الاستعدادات مع فريق الزمالك قبل استئناف الموسم الكروى في الدورى المصرى الذي لم ينته بعد، ولم يسافر معسكر قبرص مع الفريق، حيث أعلن رغبته في الرحيل بسبب عدم تعديل تعاقده، حيث كان يأمل في الانتقال إلى صفوف بيشكتاش التركى، ولكن مسؤولى النادى رفضوا التعاقد معه ليحول وجهته إلى فريق دينيزليسبور، الذي أصبح قريبا للغاية من ارتداء قميصه في الموسم المقبل.

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وشددت الصحيفة التركية على أن نادى دينيزليسبور، التركى، عقد جلسة مع معه تمهيدًا لضمه، حيث طلبوا من كهربا التوقيع على إقرار يفيد بتحمل كافة الغرامات المالية التي من الممكن توقيعها على النادى من قبل الاتحاد الدولى «فيفا»، نظرًا لرحيله عن ناديه دون موافقته.

وتابعت أن كهربا يسعى مع وكيله للتفاوض مع النادى لعدم التوقيع على إقرار تحمل توابع انتقاله للدورى التركى وشكوى الزمالك ماليًا، مؤكدًا لمسؤولى دينيزليسبور أن عقده مع القلعة البيضاء غير قانوى.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات في أزمة كهربا، سواء بإعلان ناديه التركى الجديد، أو بالسفر إلى دولة أوروبية أخرى، للتفاوض حول وجهته المقبلة، أو العودة إلى مصر من جديد وفتح قنوات للرحيل بصورة رسمية من الزمالك.

على الجانب الآخر، أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن عقد اللاعب مستمر مع القلعة البيضاء حتى عام 2022 ولا يحق له الانتقال إلى أي نادٍ دون الرجوع إلى إدارة النادى والرحيل بالطرق الرسمية فقط، مشددا على أن كهربا لا يحق له الانتقال إلى أي فريق.

وأوضح رئيس النادى أنه يجهز لمفاجأة مدوية للاعب، خلال الأيام القليلة المقبلة، في حالة عدم عودته إلى صفوف الفريق الأبيض مرة أخرى، مشيرًا إلى أن كهربا حصل على مستحقاته كاملة من عقده الذي وافق عليه بنفسه ولم يعترض في بداية الموسم.