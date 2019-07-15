للمرة الثامنة.. مواجهة مكررة في نهائي الكان

تأهلت السنغال بصحبة الجزائر لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019، اليوم الأحد، بعدما فازت الأولى على تونس (1-0)، فيما أطاحت الثانية بنيجيريا (2-1).

وكانت الجزائر قد فازت على السنغال (1-0) في دور المجموعات.

وتعد هذه ثامن مرة يتواجه فيها منتخبان بنهائي البطولة القارية، بعدما التقيا في الدور الأول لنفس النسخة، وجاءت المرات السبع الماضية كالتالي:

الكونغو الديمقراطية - غانا 1968

لعب المنتخبان في الدور الأول من بطولة 1968، وفازت غانا 2-1، قبل أن تنجح الكونغو الديمقراطية في حسم اللقب بهدف نظيف.

غانا - ليبيا 1982

التقى المنتخبان في الدور الأول، وتعادلا 2/2، قبل أن تجدد المواجهة بينهما في نهائي البطولة، حيث تعادلا 1/1، وفازت غانا بركلات الترجيح 7/6.

نيجيريا - الكاميرون 1988

لعب المنتخبان في الدور الأول، وتعادلا 1/1، ثم التقيا في النهائي وفازت الكاميرون 1-0.

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نيجيريا - الجزائر 1990

فازت الجزائر 5-1 في الدور الأول، وكررت الانتصار في النهائي 1-0.

مصر - كوت ديفوار 2006

فاز الفراعنة في الدور الأول 3-1، وفي النهائي بركلات الترجيح 4/2، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

مصر - الكاميرون 2008

انتصرت مصر 4-2 في مرحلة المجموعات، قبل أن تحسم اللقب بالفوز على الكاميرون مجددا 1/0.

نيجيريا - بوركينا فاسو 2013

تعادل المنتخبان في الدور الأول 1/1، بينما انتصرت نيجيريا بهدف نظيف في المباراة النهائية.