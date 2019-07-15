تأهلت السنغال بصحبة الجزائر لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019، اليوم الأحد، بعدما فازت الأولى على تونس (1-0)، فيما أطاحت الثانية بنيجيريا (2-1).
وكانت الجزائر قد فازت على السنغال (1-0) في دور المجموعات.
وتعد هذه ثامن مرة يتواجه فيها منتخبان بنهائي البطولة القارية، بعدما التقيا في الدور الأول لنفس النسخة، وجاءت المرات السبع الماضية كالتالي:
الكونغو الديمقراطية - غانا 1968
لعب المنتخبان في الدور الأول من بطولة 1968، وفازت غانا 2-1، قبل أن تنجح الكونغو الديمقراطية في حسم اللقب بهدف نظيف.
غانا - ليبيا 1982
التقى المنتخبان في الدور الأول، وتعادلا 2/2، قبل أن تجدد المواجهة بينهما في نهائي البطولة، حيث تعادلا 1/1، وفازت غانا بركلات الترجيح 7/6.
نيجيريا - الكاميرون 1988
لعب المنتخبان في الدور الأول، وتعادلا 1/1، ثم التقيا في النهائي وفازت الكاميرون 1-0.
نيجيريا - الجزائر 1990
فازت الجزائر 5-1 في الدور الأول، وكررت الانتصار في النهائي 1-0.
مصر - كوت ديفوار 2006
فاز الفراعنة في الدور الأول 3-1، وفي النهائي بركلات الترجيح 4/2، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
مصر - الكاميرون 2008
انتصرت مصر 4-2 في مرحلة المجموعات، قبل أن تحسم اللقب بالفوز على الكاميرون مجددا 1/0.
نيجيريا - بوركينا فاسو 2013
تعادل المنتخبان في الدور الأول 1/1، بينما انتصرت نيجيريا بهدف نظيف في المباراة النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثامنة.. مواجهة مكررة في نهائي الكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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