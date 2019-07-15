شكرا لقرائتكم خبر عن نادي «ضمك» يعقد جمعيته العمومية.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أعلنت إدارة نادي ضمك الرياضي، موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية لعام 1440، وذلك مساء اليوم (الاثنين)، بالصالة الرياضية في مقر النادي. وأوضحت إدارة النادي أن الحضور سيكون لأعضاء الجمعية العمومية فقط.



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