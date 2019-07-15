شكرا لقرائتكم مرتضى يحذر كهربا: الزمالك سبب حصولك على 70 مليون فى السنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن لاعبه محمود عبد المنعم كهربا لا يختلف على موهبته الكروية كأحد أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية.

أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية لبرنامج الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور الفضائية أنه يطالب اللاعب بالعودة لناديه خاصة وان القلعة البيضاء هى صاحبت الفضل عليه فى الحصول على 70 مليون جنيه فى الموسم الواحد من عائد انتقاله للاعارة بالدورى السعودى.

وحذر مرتضى منصور اللاعب من الذهاب الى الدورى التركى خاصة وانها دولة يقودها رئيس معادى لمصر ولا يجوز أن تلعب فى بلده.

Advertisements

وانقطع محمود عبد المنعم كهربا عن تدريبات الزمالك خلال الفترة الماضية ما ساهم فى نشوب أزمة كبيرة بين النادى واللاعب.