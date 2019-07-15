شكرا لقرائتكم مرتضى يحذر كهربا: الزمالك سبب حصولك على 70 مليون فى السنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن لاعبه محمود عبد المنعم كهربا لا يختلف على موهبته الكروية كأحد أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية.
أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية لبرنامج الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور الفضائية أنه يطالب اللاعب بالعودة لناديه خاصة وان القلعة البيضاء هى صاحبت الفضل عليه فى الحصول على 70 مليون جنيه فى الموسم الواحد من عائد انتقاله للاعارة بالدورى السعودى.
وحذر مرتضى منصور اللاعب من الذهاب الى الدورى التركى خاصة وانها دولة يقودها رئيس معادى لمصر ولا يجوز أن تلعب فى بلده.
وانقطع محمود عبد المنعم كهربا عن تدريبات الزمالك خلال الفترة الماضية ما ساهم فى نشوب أزمة كبيرة بين النادى واللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى يحذر كهربا: الزمالك سبب حصولك على 70 مليون فى السنة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.