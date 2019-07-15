اخبار الرياضه

عموري ينهي برنامج برشلونة ويجري اختبارات طبية في دبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم عموري ينهي برنامج ويجري اختبارات طبية في دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الهلال يوم الاثنين إنهاء لاعبه عمر عبدالرحمن "عموري" برنامجه العلاجي المخصص له مع الطبيب رامون كوجات في برشلونة، مضيفا بأنه سيقوم بالمزيد من الفحوصات في دبي الإماراتية.

وكان عموري قد سافر مع بعثة الهلال إلى النمسا لمتابعة حالته قبل أن يتوجه إلى برشلونة ويكمل برنامجه العلاجي مع الطبيب رامون كوجات. وسيقوم عموري بخوصات جديدة في مركز "فيفا" الطبي في دبي الإماراتية.

وتعرض عموري المنتقل للهلال الصيف الماضي إلى قطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام الشباب في أكتوبر 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عموري ينهي برنامج برشلونة ويجري اختبارات طبية في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا