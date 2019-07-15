شكرا لقرائتكم عموري ينهي برنامج برشلونة ويجري اختبارات طبية في دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الهلال يوم الاثنين إنهاء لاعبه عمر عبدالرحمن "عموري" برنامجه العلاجي المخصص له مع الطبيب رامون كوجات في برشلونة، مضيفا بأنه سيقوم بالمزيد من الفحوصات في دبي الإماراتية.

وكان عموري قد سافر مع بعثة الهلال إلى النمسا لمتابعة حالته قبل أن يتوجه إلى برشلونة ويكمل برنامجه العلاجي مع الطبيب رامون كوجات. وسيقوم عموري بخوصات جديدة في مركز "فيفا" الطبي في دبي الإماراتية.

وتعرض عموري المنتقل للهلال الصيف الماضي إلى قطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام الشباب في أكتوبر 2018.