هدف عالمي: ملخص نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي كأس الامم الافريقية 2019

ملخص نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الامم الافريقية بدون تقطيع، مواجهة مرتقبة ومشوقة بين محاربي الصحراء والنسور في الدور قبل النهائي أمم افريقيا 2019 لكرة القدم على ملعب القاهرة، ويأمل لاعبي الخضر في مواصلة تألقهم بالنسخة الحالية من البطولة والتغلب على الخصم العنيد وكتابة تاريخ جديد للكرة الجزائرية، نرصد نتيجة ماتش الجزائر ونيجيريا اليوم.

نتيجة ماتش الجزائر ونيجيريا

من المقرر أن يبدأ اللقاء بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعة مباراة الجزائر اليوم على الهواء من خلال قناة bein sport hd max بتعليق حفيظ دراجي، وستكون منقولة عبر البث الأرضي الخاص بقناة تايم سبورت.

وأكدت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي أن الحكم باكاري غاساما سيدير مباراة الجزائر ونيجيريا على المستطيل الأخضر ويعاونه كلاً من سامبا الحجي مالك وسايدو تياما، فيما سيكون الحكم الرابع هو فيكتور جوميز.

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ملخص مباراة الجزائر ونيجيريا

تشكيلة نيجيريا الرسمية حسبما أعلنها المدير الفني هي: دانيل أكايبي – ويليام تيروست إيكونج – كينيث أوميريو – كولينز – أوازيم – ويلفريد نيديدي – إيتيبو – أليكس إيوبي – أحمد موسى – أودين إيجالو – صامويل شيكويزي.

التشكيلة الأساسي لمنتخب الجزائر جاء كالتالي: حراسة المرمى: رايس مبولحي، الدفاع: رامي بن سيباني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – مهدي زفان، خط الوسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي – يوسف بلايلي – رياض محرز، وفي الهجوم: بغداد بونجاح.

تمكن المنتخب الجزائري من التأهل في مباراة درامية بعدما تقدم الخضر بهدف وتعادلت نيجيريا، وفي الوقت بدل الضائع تأتي ركلة حرة يسددها رياض محرز ببراعة في الشباك.