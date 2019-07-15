خصم السنغال في نهائي افريقيا .. ملخص نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم

نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم في أمم أفريقيا، تأهل منتخب محاربو الصحراء إلى نهائي كأس أمم افريقيا بعد الفوز على منتخب نييجريا بهدفين مقابل هدف في المبرااة التي اقيمت على ملعب القاهرة في التاسعة مساء الأحد، تقدم منتخب الجزائر بهدف عن طريق المدافع النيجيري إيكونغ في مرماه في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني يتعادل منتخب نسو نييجريا بهدف من ضربة جزاء احتسبها الحكم الجامبي بعد العودة لتقنية الفيديو، وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع يسجل محرز هدف الفوز للجزائر من ضربة حرة مباشرة.

تشكيلة منتخب الجزائر الرسمية أمام نيجيريا، مبولحي حارس العرين، بنسبعيني، بلعمري، ماندي، زقان في الدفاع، قديورة، بن ناصر، فيغولي في الوسط، وثلاثة في الخجوم بلايلي، محرز، بونجاح، وي التشكيلة المثالية لمنتخب الجزائر في غياب يوسف عطال.

وكان منتخب السنغال قد نجح في حجز مكان له في المبرااة النهائية بعد أن فاز على منتخب تونس في مباراة نصف النهائي الأولى بهدف عكسي في الشوط الإضافي الأول. لنسخر منتخب عربي في المباراة النهائية، ونأمل أن تنجح الجزائر في الثأر لتونس بالفوز على السنغال في النهائي.

بدأت المباراة منذ قليل وتعادل سلبي رغم أفضلية الجزائر في الدقائق الأولى على مستوى الأستحواذ على الكرة، وكانت هناك أكثر من كرة من منتخب الجزائر على مرمى نيجيريا في الدقائق الخمسة الأولى.