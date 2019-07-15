خصم السنغال في نهائي افريقيا .. ملخص نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم

نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم في أمم أفريقيا، تأهل منتخب محاربو الصحراء إلى نهائي كأس أمم افريقيا بعد الفوز على منتخب نييجريا بهدفين مقابل هدف في المبرااة التي اقيمت على ملعب القاهرة في التاسعة مساء الأحد، تقدم منتخب الجزائر بهدف عن طريق المدافع النيجيري إيكونغ في مرماه في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني يتعادل منتخب نسو نييجريا بهدف من ضربة جزاء احتسبها الحكم الجامبي بعد العودة لتقنية الفيديو، وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع يسجل محرز هدف الفوز للجزائر من ضربة حرة مباشرة.
تشكيلة منتخب الجزائر الرسمية أمام نيجيريا، مبولحي حارس العرين، بنسبعيني، بلعمري، ماندي، زقان في الدفاع، قديورة، بن ناصر، فيغولي في الوسط، وثلاثة في الخجوم بلايلي، محرز، بونجاح، وي التشكيلة المثالية لمنتخب الجزائر في غياب يوسف عطال.
وكان منتخب السنغال قد نجح في حجز مكان له في المبرااة النهائية بعد أن فاز على منتخب تونس في مباراة نصف النهائي الأولى بهدف عكسي في الشوط الإضافي الأول. لنسخر منتخب عربي في المباراة النهائية، ونأمل أن تنجح الجزائر في الثأر لتونس بالفوز على السنغال في النهائي.
بدأت المباراة منذ قليل وتعادل سلبي رغم أفضلية الجزائر في الدقائق الأولى على مستوى الأستحواذ على الكرة، وكانت هناك أكثر من كرة من منتخب الجزائر على مرمى نيجيريا في الدقائق الخمسة الأولى.
- رأسية رامي بنسبعيني في الدقيقة 16 تمر فوق العارضة ببضع سنتيمترات ، لتمنع منتخب الجزائر من التقدم بهدف أول.
- أحمد موسى يهدد مرمى الجزائر بتصويبة ضعيفة أمسك بها حارس المحاربين، مباراة هادئة ولكن منتخب الجزائر ظهر بشكل أفضل في العشرين دقيقة الأولى.
- أضاع بغداد بو نجاح فرضة مؤكدة لتسجيل هدف التقدم لمنتخب الجزائر بعد أن أنفرد بالمرمى تماماً، ولكنه وضعها بشكل سئ في للدقيقة 28.
- سجل المدافع النيجيري إيكونغ هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 40 من الشوط الأول، منح منتخب الجزائر الخروج من الفترة الأولى متقدم بهدف مقابل لا شئ.
- وكان منتخب الجزائر الأفضل في الشوط الأول، واضاع لاعبوه فرص عديدة للتقدم، خاصة بغداد بو نجاح إلذي فشل في وضع الكرة في الشباك في مناسبنين، الأولى عندما أنفرد بالحارس النيجيري، والثانية عندما ذهبت كرته خارج المرمى.
- دخل نسور نيجيريا الشوط الثاني مهاجمين على مرمى الجزائر ولكن هجوم عشوائي يفتقد للتركيز من جانب مهاجمي النسور.
- الدقيقة 65 من زمن المباراة، نيجيريا تهاجم في الشوط الثاني، دون خطورة على مرمى لولحي، ومنتخب الجزائر يحاول استغلال أحدى المرتدات لتسجيل الثاني.
- الحكم يلجأ لتقنية الفيديو في الدقيقة 70، للبت في كرة لمنتخب نيجيريا، وبالفعل يحتسب الحكم الجامبي ركلة جزاء لمنتخب النسور .
- إيجالو يسجل هدف التعادل لمنتخب نيجيريا على حساب منتخب الجزائر في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة التعادل بهدف لمثله.
- سفيان فيغولي يصوب في تجاه المرمى قوية، لكنها تمر بأعلى العارضة بقليل، كاد أن يسجل منها هدف ثاني في وقت قاتل.
- محرز يسجل هدف قاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعد تنفيذه ضربة حرة مباشرة رائعة في المرمى.