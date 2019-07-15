“التأهل لمحاربو الصحراء” ملخص مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم 2-1 في نصف نهائي أمم أفريقيا...

نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019، حيث يلعب المنتخبين اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به ونوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم الأحد الموافق 14-7-2019 في نصف نهائي كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم في الشوط الأول والثاني في كأس الأمم الأفريقية 2019.

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ملخص مباراة الجزائر ونيجيريا 2-1

انطلقت المباراة الآن، وسنتابع معكم ملخص ونتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم الشوط الأول والثاني ضمن منافسات البطولة الأفريقية 2019.

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مباراة الجزائر ضد نيجيريا ضمن منافسات نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وتشير نتيجة اللقاء الآن لتقدم المنتخب الجزائري بهدف عن طريف النيران الصديقة حيث سجل اللاعب ويليام تروست هدف في مرماه عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وجاء الرد من المنتخب النيجيري عند الدقيقة 72 عن طريف ركلة جزاء سددها اللاعب أوديون أوغالو لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف للمنتخبين.

وجاء الرد من اللاعب الكبير رياض محرز نجم مانشستر سيتي من ضرة حرة مباشرة على خط الـ18 يسددها رياض لتسكن شباك مرمى المنتخب النيجيري عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ويكون هدف الفوز والتأهل لصالح محاربو الصحراء.