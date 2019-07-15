ملخص نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم في ثاني مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 انتهت بفوز الجزائر بهدفين مقابل هدف. ليضمن بذالك التاهل الى موعد مباراة نهائي كأس إفريقيا 2019.

مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم الأحد 14-7-2019 في مباريات اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، ومباراة نيجيريا والجزائر اليوم ستجمع المنتخبين على ضارية ستاذ القاهرة في العامة المصرية، في المواجهة التي يبحث من خلالها كل منتخب على تحقيق نتيجة الفوز ليكون بذلك ثاني المتأهلين إلى موعد مباراة نهائي كأس

مباراة الجزائر ونيجيريا

مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم الأحد 14/7/2019 ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش ولندن وموريتانيا، وتوقيت مشاهدة مباراة المنتخب الجزائي والمنتخب النيجيري بث مباشر اليوم الأحد بتوقيت المحلي في الجزائر سيكون في تمام الساعة الثامنة ليلا، وفي التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي وفي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

حيث القناة الناقلة التس ستعرض مباراة المنتخب الجزائري ونيجيريا اليوم الأحد ستكون هي قناة بي إن سبورت الرياضية أش دي ماكس 1، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت ماكس HD MAX 2، وسيتواجد في التعليق على مباراة الجزائر ونيجيريا مباشرة المعلق الجزائري حفيظ الدراجي

متابغة مباراة الجزائر ونيجيريا مجانا اليوم الأحد، ستكون عبر قناة أون سبورت المفتوحة، التي تعتبر القناة الناقلة للبطولة الإفريقية مجانا، كما يمكن متابعة أحداث مباراة محاربي الصحراء ضد نيجيريا مباشر على تردد قناة الجزائر الأرضية المفتوحة.

نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا

الآن في هذة الفقرة سنتابع معكم أحداث نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا الان في ثاني مباريات دور النصف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2019، والمنتخب المتأهل من مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم، سيواجه في موعد مباراة نهائي كأس إفريقيا 20189 منتخب السنغال الذي تأهل بعد قليل على حساب منتخب تونس بعد الفوز عليه بهدف دون رد.

الان دخول لاعبي المنتخبين إلى أرضية الملعب من أجل الإحماء البدني.

نهاية لاعبي المنتخبين من فترة الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.

الان دخول لاعبي المنتخبين من جديد إلى أرضية ملعب المباراة وسط مساندة كبيرة من الجماهير الجزائرية والعربية.

نهاية لاعبي المنتخبين من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس الان.

الآن دخول لاعبي منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا إل أرضية ملعب المباراة.

في التعليقات توقع منا نتيجة مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا الان

بداية مباراة الجزائر ونيجيريا الان.

في التعليق على مباراة الجزائر ونيجيريا على بي إن سبورت المعلق حفيظ الدراجي.

المنتخب الجزائري هو الأخطر في الدقائق الأولى من المباراة

المنتخب الجزائري أضاع فرص كثيرة إلى حدود الان في شوط المواجهة الأول.

المنتخب النيجيري متراجع إلى الخلف.

الان فرصة عن طريق بغداد بونجاح يبعدها الحارس ببراعة.

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مرور نصف ساعة من المباراة والتعادل السلبي مستمر بين المنتخبين.

هدف الجزائر الأول في حدود الدقيقة 41 من المباراة، بعد عرضية من رياض محرز ويسكنها مدفع نيجيريا في مرمى منتخب بلده.

الان تقدم الجزائر بهدف دون رد.

الوقت البديل من شوط المباراة.

نهاية مباراة الجزائر ونيجيريا في شوط المباراة الأول بتقدم الجزائر بنتيجة هدف دون رد، ليتأجل الحسم إلى مجريات شوط المباراة الثاني من المباراة.

بداية شوط المباراة الثاني بين المنتخبين والمنتخب الجزائري متقدم بهدف دون رد.

المنتخب الجزائري في بدادية شوط المباراة الثاني يضغط بقوة.

المنتخب النيجيري بدأ يدخل في أجواء المباراة، ويبحث على هدف التعادل.

ضربة خطأ للمنتخب الجزائري تلعب دون خطورة.

الدقيقة 70 ضربة جزاء للمنتخب النيجيري

تلعب من اللاعب ايجالو وهدف.

هدف التعادل للمنتخب النيجيري في الدقيقة 71 من المباراة.

المنتخب الجزائري في الدقائق الاخيرة يبحث على هدف التقدم.

الدقائق الاخيرة من المباراة.

ضربة خطأ للمنتخب الجزائري في الدقائق الاخيرة في تنفيذ رياض محرز.

هدف الجزائر الثاني عن طريق رياض محرز بطريقة رائعة جدا مباشرة من ضربة الخطأ.

نهاية المباراة بفوز منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف. ليضرب منتخب محاربي الصحراء موعد في نهائي كأس افريقيا ضد منتخب السنغال.