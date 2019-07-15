هدف قاتل .. ملخص نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم في نصف النهائي

ملخص نتيجة مباراة الجزئار ونيجيريا اليوم، قضى رياض محرز على أمال نيجيريا في التأهل لنهائي كأس أمم افريقيا عندما سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده الجزائر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الجزائر بهدفين مقابل هدف وتتأهل إلى المباراة النهائية.

ملخص مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم