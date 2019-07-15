هدف قاتل .. ملخص نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم في نصف النهائي

ملخص نتيجة مباراة الجزئار ونيجيريا اليوم، قضى رياض محرز على أمال نيجيريا في التأهل لنهائي كأس أمم افريقيا عندما سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده الجزائر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الجزائر بهدفين مقابل هدف وتتأهل إلى المباراة النهائية.
ملخص مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم
- أحمد موسي يضيع فرصة لمنتخب نيجيريا بعد تصويبة ضعيفة أمسك بها حارس الجزائر في الدقيقة 20.
- بغداد بو نجاح يضيع إنفراد تام بعد أن مرر له سفيان فيغولي على طبق من ذهب، ولكنه لم يحسن استغلالها بالشكل الأمثل.
- تقدم منتخب الجزائر بهدف في الدقيقة 40 سجله المدافع النيجيري أيكونغ في مرماه، سيطر منتخب الجزائر على أغلب فترات الشوط الأول، واضاع لاعبوه أكثر من فرصة لتسجيل هدف، كان أخرطها كرة رامي بنسبعيني التي مرت أعلى العارضة بقليل، بعد ضربة رأسية قوية، وعندما أنفرد بو نجاح بالمرمى ووضع الكرة برعونة.
- وينتظر أن يشهد الشوط الثاني هجوم من منتخب نيجيريا على دفاع منتخب الجزائر لتسجيل هدف التعادل، هذا الأمر قد يستغله منتخب المحاربون لصالحهم معتمدين على سرعات محرز وفيغولي وبونجاح لتسجيل الهدف الثاني.
- بدأ الشوط الثاني بمحاولات متسرعة من منتخب نيجريا لتسجيل هدف التعادل في مرمى الجزائر، لكن منتخب الجزائر ودفاعه كان منظم وحاول إنهاء جميع الهجمات قبل أن تصل لمناطق الخطورة.
- الحكم يلجأ لتقنية الفيديو في كرة محل شك لمنتخب نييجريا في الدقيقة 68 من عمر المباراة، وحتسب ركلة جزاء لمنتخب نيجيريا.
- إيجالو هداف كأس أمم افريقيا يسجل هدف التعادل بعد أن أنبرى لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 72، لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.
- رامي بن سبعيني في الدقيقة 64 يصوب كرة قوية ترتطم في العارضة، كانت قريبة من إنهاء الأمور قبل الوقت الإضافي.
- محرز يسجل هدف قاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة مباشرة، لتتأهل الجزائر لمواجهة السنغال في المباراة النهائية.