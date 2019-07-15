نتيجة مباراة الجزائر اليوم في نصف نهائي كأس إفريقيا 2019 “نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا”...

نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم، نتابع معكم نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد نيجيريا ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية، ويقدم المنتخب الجزائري مباريات قوية خلال البطولة الإفريقية الحالية، وقد نجح في حسم التأهل للدور نصف النهائي من البطولة عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقين خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

وستكون مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم منقولة من خلال قناة بي ان سبورت ، وذلك من خلال قناة بي ان ماكس الأولي، بالإضافة لقناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي، كما ستكون المباراة منقولة عبر قناة الجزائرية عبر التردد الأرضي، ويسعي المنتخب الجزائري لتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، وحسم التأهل للمباراة النهائية لمواجهة السنغال، والتي نجحت في عبور نسور قرطاج، والتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد نيجيريا