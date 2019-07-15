نتيجة مباراة الجزائر اليوم في نصف نهائي كأس إفريقيا 2019 “نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا”...

نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم، نتابع معكم نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد نيجيريا ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية، ويقدم المنتخب الجزائري مباريات قوية خلال البطولة الإفريقية الحالية، وقد نجح في حسم التأهل للدور نصف النهائي من البطولة عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقين خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.
وستكون مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم منقولة من خلال قناة بي ان سبورت ، وذلك من خلال قناة بي ان ماكس الأولي، بالإضافة لقناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي، كما ستكون المباراة منقولة عبر قناة الجزائرية عبر التردد الأرضي، ويسعي المنتخب الجزائري لتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، وحسم التأهل للمباراة النهائية لمواجهة السنغال، والتي نجحت في عبور نسور قرطاج، والتأهل للمباراة النهائية من البطولة.
نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد نيجيريا
- بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم في الدور نصف النهائي بأمم إفريقيا 2019 وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.
- الهدف الأول يضيع من بغداد بونجاح في الدقيقة 5 من زمن المباراة.
- خطورة مستمرة للمنتخب الجزائري، والتعادل السلبي مازال نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا حتى الآن.
- الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 40 من زمن المباراة بالخطأ في مرمي المنتخب النيجيري، وتصبح نتيجة مباراة الجزائر اليوم هي التقدد بهدف دون رد.
- نهاية الشوط الأول.
- بداية الشوط الثاني.
- ضغط كبير من المنتخب النيجيري بعد مرور 66 دقيقة من زمن المباراة.
- هدف التعادل للمنتخب النيجيري في الدقيقة 72، وتصبح نتيجة مباراة الجزائر ضد نيجيريا هي التعادل بهدف لكل فريق.
- مرور 80 دقيقة من زمن المباراة، والنتيجة هي التعادل بهدف لكل فريق.
- الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.
- رياض محرز يسجل الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بهذه النتيجة، ويتأهل المنتخب الجزائري للدور النهائي لمواجهة السنغال.