نتيجة مباراة تونس اليوم أمام السنغال ضمن مباريات نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2019

نتيجة مباراة تونس والسنغال اليوم، حيث تقام مباراة تونس والسنغال في الدور نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2019 تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على استاد الدفاع الجوي، وستكون مباراة تونس ضد السنغال اليوم منقولة من خلال قناة بي أن ماكس وذلك من خلال قناة بي ان ماكس HD1، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

ويقدم المنتخب تونسي مباريات قوية خلال الأدوار الأخيرة بأمم إفريقيا 2019، نجح المنتخب التونسي في تحقيق فوز كبير على منتخب مدغشقر في الدور ربع النهائي بأمم إفريقيا بثلاثية نظيفة، كما فاز منتخب السنغال بصعوبة على بنين بهدف دون رد.

تضم تشكيلة منتخب تونس اليوم كلا من: حراسة المرمى: معز حسن – خط الدفاع: محمد دراغر، ديلان برون، ياسين ميرياح، أسامة حدادي – خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، أيمن بن محمد – خط الهجوم: وهبي الخزري، يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي.

نتيجة مباراة تونس والسنغال اليوم