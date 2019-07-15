نتيجة مباراة تونس اليوم أمام السنغال ضمن مباريات نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2019

نتيجة مباراة تونس والسنغال اليوم، حيث تقام مباراة تونس والسنغال في الدور نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2019 تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على استاد الدفاع الجوي، وستكون مباراة تونس ضد السنغال اليوم منقولة من خلال قناة بي أن ماكس وذلك من خلال قناة بي ان ماكس HD1، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.
ويقدم المنتخب تونسي مباريات قوية خلال الأدوار الأخيرة بأمم إفريقيا 2019، نجح المنتخب التونسي في تحقيق فوز كبير على منتخب مدغشقر في الدور ربع النهائي بأمم إفريقيا بثلاثية نظيفة، كما فاز منتخب السنغال بصعوبة على بنين بهدف دون رد.
تضم تشكيلة منتخب تونس اليوم كلا من: حراسة المرمى: معز حسن – خط الدفاع: محمد دراغر، ديلان برون، ياسين ميرياح، أسامة حدادي – خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، أيمن بن محمد – خط الهجوم: وهبي الخزري، يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي.
نتيجة مباراة تونس والسنغال اليوم
- حكم المباراة يطلق صافرة بداية أحداث الشوط الأول من مباراة تونس والسنغال بث مباشر وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.
- التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة تنس والسنغال حتى الآن بعد مرور 15 دقيقة من زمن الشوط الأول.
- أخطر كرة في المباراة للمنتخب السنغالي بعد مرور 25 دقيقة من زمن المباراة، حيث منع القائم أولي أهداف المباراة للمنتخب السنغالي، ويظل التعادل السلبي هو نتيجة الشوط الأول من مباراة توني ضد السنغال الآن.
- التعادل السلبي يستمر حتى الآن رغم الخطورة الكبيرة للمنتخب الستغالي خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
- نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وننتظر بداية الشوط الثاني.
- المنتخب التونسي يواصل إهدار الفرص بشكل غريب، ويظل التعادل السلبي هو نتيجة مباراة تونس اليوم ضد السنغال حتى الآن.
- فرجاني ساسي يهدر ركلة جزاء لتونس في الدقيقة 74 من زمن المباراة.
- المعز على يتصدي لركلة جزاء، وينقذ المنتخب التونسي من الهدف الأول.
- نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، وننتقل للوقت الإضافي.
- بداية الشوط الإضافي الأول.
- الهدف الأول لمنتخب السنغال في الدقيقة 98 من زمن المباراة، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح السنغال.
- نهاية المباراة بفوز السنغال بهدف دون رد، وتودع تونس البطولة من الدور نصف النهائي.