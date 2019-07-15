بتسديدة محرز: الجزائر في النهائي لمقابلة أسود التيرانجا في بطولة كأس الأمم الافريقية 2019

سيكون عشاق الساحرة المستديرة متابعي الكان الافريقي على موعد كبير بل نهائي قبل النهائي في مباراة تجمع بين الجزائر ونيجيريا على استاد القاهرة الدولي اليوم، فالمنتخبين قد خاضا مشوار كبير في البطولة حتى الوصول لهذا الدور السيمي فاينال semi final ويرى الكثير بأنه لا أفضلية لفريق على حساب الآخر من الناحية الفنية وبالتالي يصعب التكهن بالنتيجة

مباراة الجزائر ونيجيريا

وعن انطلاقة القمة فان موعدها سيكون عند دقات العاشرة من مساء اليوم بتوقيت مكة والتاسعة بتوقيت القاهرة، ونجحت الجزائر في التأهل بعد مباراة عصيبة شهدت الدموع المختلطة دموع الندم من قبل بغداد بونجاح عند اهداره ركلة الجزاء التي تحصل عليها ودموع الفرحة بعد الفوز بركلات الترجيح على الأفيال الايفوارية.

الجزائر ونيجيريا

وتحدث مسجل هدف محاربي الصحراء في المباراة السابقة سفيان فيجولي عن اللقاء ومنافسهم المنتخب النيجيري في تصريحات صحفية أكد في البداية سعادته بالتأهل والفوز على كوت ديفوار ثم انتقل للحديث عن نيجيريا مؤكدا أنهم منتخب قوي ولكن مع هذا فان الجزائر هى الأفضل وقد استعدوا جيدا لاقصاء منافسهم والوصول للنهائي.

Advertisements

نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا

تشكيل المنتخب الجزائري لمباراة اليوم: رايس مبولحي – رامي بن سيباني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – مهدي زفان – عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي – يوسف بلايلي – رياض محرز – بغداد بونجاح

نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء بتقدم المنتخب الجزائري بهدف نظيف بعد مراوغة رياض محرز وعرضية تصطدم بويليام تروست المدافع وتسكن الشباك

الشوط الثاني: نيجيريا تتعادل في الدقيقة 72، ورياض محرز من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 90+4 يسجل هدف الفوز والتاهل