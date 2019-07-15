إبداع محرز: نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا في أمم افريقيا 2019 محاربي الصحراء

تعرف على نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم، قمة كروية كبيرة ينتظرها عشاق كرة القدم على استاد القاهرة تجمع بين منتخب الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي كأس الامم الافريقية 2019 وذلك من أجل تحديد طرفي المباراة النهائية من البطولة القارية، حيث يسعى الخضر لتأكيد تفوقهم بعد الأداء المميز للغاية من اللاعبين منذ انطلاق النسخة الحالية من امم افريقيا، نقدم ملخص مباراة الجزائر.

وصعد ثعالث الصحراء إلى المربع الذهبي بعد الانتصار على كوت ديفوار بركلات الترجيح في لقاء ماراثوني امتد للأشواط الإضافية وانتهى بالتعادل الإيجابي قبل أن ينجح اللاعبين في حسم الأمور بضربات الجزاء، أما نيجيريا فقد تفوقت على جنوب افريقيا بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ملخص ماتش الجزائر ونيجيريا اليوم

وتقابل المنتخب الجزائري أمام النسور النيجيرية في 19 مناسبة تاريخياً وكان التكافؤ هو عنوان المواجهات بينهما حيث فاز الخضر في ثمان لقاءات مقابل 7 مرات للمنافس، فيما كان التعادل حاسماً في أربع مباريات.

Advertisements

نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا

تشكيلة الجزائر الرسمية جاءت كالتالي: حراسة المرمى: رايس مبولحي، خط الدفاع: رامي بن سيباني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – مهدي زفان، الوسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي – يوسف بلايلي – رياض محرز، وفي الهجوم: بغداد بونجاح.

ويفتقد المنتخب الجزائري جهود لاعب الوسط المتألق يوسف عطال بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة.

في مباراة ماراثونية نجح منتخب الجزائر في تحقيق الانتصار على نيجيريا بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة من اللقاء، في البداية تقدم الخضر بهدف عن طريق خطأ من مدافع النسور، قبل أن يتمكن إيجالو من تعديل النتيجة من ركلة جزاء، وفي الدقيقة الخامسة والتسعون يبدع النجم العالمي رياض محرز ويصوب ركلة حرة في الشباك ليعلن صعود الجزائر لنهائي كأس الامم الافريقية وملاقاة السنغال الجمعة المقبل بمشيئة الله.