نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم الأحد الموافق 14-7-2019 في إطار مباريات الدور نصف النهائي بكأس...

نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم، حيث تترقب الجماهير العربية في كل مكان موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في الدور نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2019 ، وستقام المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 14-7-2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة الدولي، وستكون مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم منقولة من خلال قناة بي أن ماكس وذلك من خلال قناة بي ان ماكس HD1، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.
ويقدم المنتخب الجزائري مباريات قوية بأمم إفريقيا 2019، حيث فاز محاربي الصحراء في دور 16 على المنتخب الغيني بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت سيطرة تامة للمنتخب الجزائري على مجريات اللقاء، كما فاز منتخب نيجيريا بصعوبة على المنتخب المالي.
نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم
- بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم في الدور نصف النهائي بأمم إفريقيا 2019.
- الهدف الأول يضيع من المنتخب الجزائري بعد مرور 5 دقائق من بداية المباراة.
- الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 40 من زمن المباراة عن طريق الخطأ بعدما اصطدمت الكرة بقدم المدافع لتسكن الشباك، وتصبح نتيجة الشوط الأول من مباراة الجزائر ونيجيريا هي 1-0 لمحاربي الصحراء.
- نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب الجزائر بهدف دون رد.
- بداية الشوط الثاني.
- المنتخب النيجيري يحاول الضغط على محاربي الصحراء من أجل تعديل النتيجة قبل نهاية المباراة.
- هجمات متواصلة من المنتخب النيجيري وتماسك دفاعي من محاربي الصحراء.
- أقتربنا من نهاية الشوط الثاني، والنتيجة أصبحت التعادل بهدف لكل فريق.
- الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.
- رياض محرز يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع.
- نهاية المباراة بفوز الجزائر على نيجيريا بهدفين مقابل هدف.