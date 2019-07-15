نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم الأحد الموافق 14-7-2019 في إطار مباريات الدور نصف النهائي بكأس...

نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم، حيث تترقب الجماهير العربية في كل مكان موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في الدور نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2019 ، وستقام المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 14-7-2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة الدولي، وستكون مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم منقولة من خلال قناة بي أن ماكس وذلك من خلال قناة بي ان ماكس HD1، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

ويقدم المنتخب الجزائري مباريات قوية بأمم إفريقيا 2019، حيث فاز محاربي الصحراء في دور 16 على المنتخب الغيني بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت سيطرة تامة للمنتخب الجزائري على مجريات اللقاء، كما فاز منتخب نيجيريا بصعوبة على المنتخب المالي.

نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم