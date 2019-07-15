الآن: نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم في نصف النهائي وهدف الدقائق الأخيرة وفرحة طاغية

يستضيف استاد القاهرة الدولي اليوم لقاء مثير وكبير بين منتخب الجزائر المدجج بروح الانتصارات والتفوق وجمال الآداء مع النسور النيجيرية التي تسعى لاقتناص غنيمتها من هذه المباراة وتحقيق الفوز بأي نتيجة لتكملة مشوارها وخط سيرها نحو الوصول للمباراة النهائية وستكون تلك المباراة محل انتظار كبير من الجماهير.

مباراة الجزائر ونيجيريا

وسيعتمد اليوم جمال بلماضي على الأسماء التي خاضت اللقاء الماضي أمام كوت ديفوار بنسبة كبيرةحسب التقارير الصادرة من المعسكر الجزائري الذي انهى استعدادته أمس لخوض المباراة على استاد القاهرة لأول مرة في هذه البطولة بينما نيجيريا ليست المرة الأولى لها فقد خاضت مباراة أمام الأولاد البافانا بافانا عليه.

الجزائر ونيجيريا

ويعتمد المنتخب النيجيري على بعض الأسماء من أصحاب الخبرة والمحترفين مع عدد وافر من الشباب الذين منحوا المنتخب الحيوية والمعدلات البدنية العالية وهو ما قد يسبب بعض المتاعب لمحاربي الصحراء الثعالب الجزائرية وهذا هو ما اكد عليه أوميريو لاعب نيجيريا مبديا الفارق بين التتويج في عام 2013 مع لاعبي الجيل الحالي

نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا

وصول اللاعبين لأرض استاد القاهرة الذي يتجمل في أبهى صوره لاستقبال هذا اللقاء الكبير والآن اجراء العمليات الاحمائية قبيل بداية أحداث الشوط الأول