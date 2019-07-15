ستريكوفا تعوض خيبة الفردي باحرازها لقب الزوجي بصحبة هسيه

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
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عوضت التشيكية باربورا ستريكوفا انتهاء مشوارها في فردي السيدات عند نصف النهائي على يد الأميركية سيرينا وليامس، باحرازها لقب زوجي السيدات في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بصحبة التايوانية هسيه سو-واي.
وتوجت التشيكية البالغة 33 عاما بلقبها الكبير الأول على الإطلاق بفوزها وشريكتها هسيه على الصينية شو ييفان والكندية غابرييلا دابروفسكي 6-2 و6-4 الأحد في النهائي.
وتتوجه ستريكوفا لاعتزال اللعب بحسب ما كشفت سابقا ثم ألمحت الى الأمر مجددا بعد خروجها من نصف نهائي الفردي أمام سيرينا وليامس، بالقول أنها قد لا تعود الى ويمبلدون العام المقبل.
ومن جهتها، توجت هسيه يوما تاريخيا لتايوان التي أحرزت أيضا الأحد لقب الزوجي المختلط بعد فوز لاتشيا شان وشريكها الكرواتي ايفان دوديغ على اللاتفية يلينا أوستابنكو والسويدي روبرت ليندستيد 6-2 و6-3 في النهائي.
وكان لقب زوجي الرجال السبت من نصيب الكولومبيين خوان سيباستيان كابال وروبرت فرح بفوزهما في نهائي مثير وماراتوني على الفرنسيين نيكولا ماهو وادوار روجيه-فاسلان 6-7 (5-7) و7-6 (7-5) و7-6 (8-6) و6-7 (5-7) و6-3 في 4 ساعات و57 دقيقة.
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