شكرا لقرائتكم خبر عن السهل الممتنع شعار" جاساما " فى إدارة مواجهة الجزائر ونيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – الجزائر X نيجيريا الدور نصف نهائى أمم افريقيا 2019 النسخة الـ32

الملعب – ستاد القاهرة

النتيجة – فوز منتخب الجزائر 2/1

الحكم الجامبى - بكاري جاساما- صاحب الـ40 عاما – دولى 2007

المساعد الاول السنغالى - الحاج ماليك سامبا – صاحب الـ40 عاما – دولى 2009

المساعد الثانى البوركينى - سايدو تياما – صاحب الـ39 عاما دولى - 2012

الحكم الرابع الجنوبى افريقى - فيكتور جوميز – صاحب الـ37 عاما – دولى 2011

تقييم أداء الحكم اللياقة البدنية - ( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

تمتع الحكم بلياقة بدنية متميزة وبذل جهاد كبيرا للتواجد بالمكان المناسب ساعدته خبرته فى التحرك بشكل جيد واستطاع متابعة الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة ، كما تميز الحكم بالمرونة والرشاقة وكان لدية حسن توقع جيد وقراءة مناسبة للعب استطاع من خلالها تقدير كثيرا من المخالفات الفنية وان هناك شك فى ركلة جزاء لصالح المنتخب الجزائرى فى شوط المباراة الاول .

الشخصية والسيطرة

ظهر الحكم بشخصية حاسمة وحاول السيطرة على المباراة وكان متواجد دائما فى الميعاد مما جعل هناك قناعة بأغلب قراراته الفنية خاصة المصيرية منها لكنه كان يجب أن اكثر حاسما مع حارس المنتخب الجزائرى الذى اعتراض بشكل غيرلائق خاصة انه من بداية اللقاء لم يسمح بالاعتراض وتعامل بكل حسم مع اللاعبين اغلب فترات المباراة وتدخل بتحذيرات حاسمة حتى لايفرط فى البطاقات.

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تطبيق القانون – 38 مخالفة ( فرمان من الـ " “ VAR بركلة جزاء للجزائر)

رغم صعوبة اللقاء إلا انه السهل الممتنع الذى أدار به الحكم المباراة ساعده كثيرا فى أدارة المواجهة التى شهدت التزام وطاعة من اللاعبين داخل الملعب والتزام من الاجهزة الفنية خارج الخطوط ، تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 38 مخالفة فى تقدير جيد ابرزها عندما رجع الى تقنية الفيديو وامتثل للقرار الـ" VAR" بركلة الجزاء التى احتسبت للمنتخب النسور الخضر فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء ، نجح الحكم بشكل جيد فى تطبيق مبدءا اتاحة الفرصة فى تقدير رائع طبقا للقانون .

العقوبات الانضباطية - ( 3 بطاقات صفراء مستحقة )

اشهر الحكم البطاقة الصفراء فى 3 مناسبات كانت من نصيب لاعبى منتخب محاربو الصحراء الثلاثى بغداد بونجاح وسفيان فيغولي وعيسى ماندي فى الدقائق 51،67،70، رغم ان هناك بعض الحالات التى تستحق تطبيق القانون الا ان الحكم سمح باستمرار اللعب واكتفى بالعقوبة الفنية فقط لكن على مايبدو أن تعليمات البطولة لابد من التانى فى اشهار البطاقات الصفراء وهذا ظهر بالفعل فى مباراة تونس والسنغال الذى سبقت هذا اللقاء.

المساعدين

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد و سمحوا باستمرار للعب فى العديد من الهجمات المؤثرة بشكل جيد وتعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة منهما وكان هناك تواصل بين افراد الطاقم طوال اللقاء بشكل جيد.

الحكم الرابع

لم يجد صعوبة فى السيطرة على المنطقة الفنية و أدى مهامه بشكل جيد نظرا لخبرته وتعاون مع الحكم من خارج المستطيل الاخضر فى أدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة : 38 خطأ - 4 ركلات ركنية – 3 بطاقات صفراء- 3 أهداف - ركلة جزاء

الدرجات : الحكم – 8.5 .. المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0-