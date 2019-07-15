أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 14 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 14 / 7 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة قرر مسئولو اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو الجاري فى الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الحالي 2018 – 2019 . وزير الرياضة يبحث آخر الاستعدادات الخاصة بحفل ختام البطولة الأفريقية عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم اجتماعا مع اللواء على درويش المدير التنفيذى لاستاد القاهرة الدولي وبحضور ممثلى مؤسسة إعلام المصريين وممثلي الشركة المعنية بتنظيم فعاليات حفل الختام الخاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 وذلك لبحث الترتيبات النهائية والاستعدادات الخاصة بحفل ختام البطولة الأفريقية. الاهلي يدرس إعارة جيرالدو في الصيف.. إعرف السبب Advertisements تتجه النية في النادي الاهلي لإعارة الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق لأحدى الأندية المحلية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حال صدور قرار رسمي من إتحاد الكرة بعدم اعتبار اللاعبين العرب من شمال أفريقيا "محليين". الإسماعيلى يفقد متولى ودونجا وبامبو وعواد أمام الزمالك تأكد بصفة رسمية غياب الرباعى "كريم بامبو ومحمود متولى ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد عواد"، لاعبو الإسماعيلى، عن مباراة فريقهم المقبلة مع الزمالك بسبب انقطاعهم عن التدريبات. أحمد علي يستغل الشرط الجزائي ويوقع لبيراميدز رسميا وقع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه رسميا إلى نادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد دون علم إدارة ناديه الحالى مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع المقاولون.

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