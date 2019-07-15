شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 14 / 7 / 2019 بنصف نهائى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الأحد الموافق 14 / 7 / 2019، مباراتين فى نصف نهائى بطولة أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر حاليا وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى حيث سيقام النهائى بين السنغال والجزائر على استاد القاهرة الدولى يوم الجمعة القادم.

السنغال تتأهل لنهائي أمم أفريقيا بهدف عكسي فى تونس

خيم التعادل السلبى على أحداث الشوط الأول من المباراة، والتى شهدت سيطرة كبيرة للمنتخب السنغالى، وكان الأخطر على مرمى المعز حسن حارس تونس فى أكثر من فرصة، تسديدة يوسف سابالى لاعب أسود التيرانجا فى الدقيقة 25 من زمن المباراة، والتى ارتطمت بالقائمة الإيسر لحارس تونس المعز حسن، وإنفراد ساديو مانى فى الدقيقة 38.

وفى الشوط الثانى أهدر فرجانى ساسى نجم الزمالك فرصة تسجيل هدف تونس الأول فى الدقيقة 74، بعد اضاعته ركلة جزاء تصدى لها جوميز حارس السنغال ورد عليه هنرى سافيت مدافع أسود التيرانجا، وأهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 81، تصدى لها معز حسن حارس تونس ببراعة، ليستمر التعادل السلبى، وتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

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وسجل ديلان برون مدافع تونس، هدف منتخب السنغال الأول، بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 101 من زمن المباراة، ورفضت تقنية الفيديو "فار"، إحتساب ركلة جزاء لمنتخب تونس فى الدقيقة 113، بعد احتسابها من جانب الحكم تيسيما.

رياض محرز يقود الجزائر لنهائي أمم إفريقيا 2019 بهدف +90 ضد نيجيريا

فيما قاد النجم الجزائري رياض محرز منتخب بلاده للتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 ، بالفوز 2-1 على نيجيريا، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة، فى نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر.

وابتسم الحظ للمنتخب الجزائري في الدقيقة 40 بعدما اصطدمت الكرة فى جسد وليام تروست إيكونج مدافع منتخب نيجيريا إثر كرة عرضية من رياض محرز وتدخل الشباك وجاء هدف التعادل لنيجيريا فى الدقيقة 72 عبر اللاعب أوديون إيجالو من خلال ركلة جزاء فى الدقيقة 72 بعد اللجوء لخاصية تقنية الفيديو VAR ، ليتصدر لاعب منتخب نيجيريا ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

وفي الدقيقة 94 والأخيرة من المباراة تحصل منتخب اللجزائر على ركلة حرة مباشرة، ليسددها نجم مانشستر سيتي رياض محرز بيسراه قوية في شباك منتخب نيجيريا، ويقود كتيبة المحاربين إلى نهائي البطولة.