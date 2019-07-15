شكرا لقرائتكم خبر عن خروج تونس من أمم أفريقيا يمنع الزمالك من طلب تأجيل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما خسر منتخب تونس أمام السنغال بهدف دون رد، فى الأشواط الإضافية، من المباراة التى جمعتهما مساء على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، سادت حالة من الارتياح داخل أروقة نادى الزمالك نظرًا لمنح الدولى التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الفريق قسطًا من الراحة قبل العودة لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

منتخب تونس سيواجه الخاسر من مواجهة الجزائر ونيجيريا على المركز الثالث والرابع بأمم أفريقيا، فى المباراة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، ليحصل بعدها فرجانى ساسى على فترة راحة قبل المشاركة مع الزمالك فى مباريات الدورى المتبقية، والتى ستقام يوم الأحد المقبل.

وكان هناك اتجاه داخل نادى الزمالك، بالتقدم بطلب لتأجيل مواجهة الجونة التى مقرر لها يوم 21 من الشهر الجارى، فى حالة تأهل المنتخب التونسى لنهائى الكان، نظرًا لإقامته يوم الجمعة ولن يكون أمام ساسى فرصة للراحة سوى يوم واحد فقط، إلا أن وداع نسور قرطاج للبطولة تسبب فى راحة داخل الزمالك.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تقديم موعد مباراة الأهلى والزمالك ليقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

كما تقرر تعديل مباريات الدوري المؤجلة وتقديمها 24 ساعة أيضًا وجاءت كالتالي:

Advertisements

الجونة - الزمالك 21 يوليو

الزمالك – الإسماعيلي 24 يوليو

المقاولون – الأهلي 24 يوليو

الأهلى – الزمالك 28 يوليو.