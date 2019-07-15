شكرا لقرائتكم خبر عن دروجبا لـ" تايم سبورت ": الجزائر يشبه الجيل الذهبى للفراعنة و محرز يصنع الفارق دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الايفوارى ديديه دروجبا لاعب فريق تشيلسي و منتخب كوت ديفوار الأسبق أن المنتخب الجزائرى يتميز بالقوة والضغط العالى وبذل المجهود خلال سير المباراة بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر، وهذا الأمر ظهر منذ الدقيقة الأولى من مباراتهم اليوم أمام نيجيريا مؤكدا أنه يشبه كثيرا منتخب مصر عام 2006 ، 2008 ، 2010 .

وأوضح دروجبا خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن الجزائرى رياض محرز لاعب مانشيستر سيتى الإنجليزى ومنتخب الجزائر يتميز بصناعة الفارق والظهور فى الوقت المناسب فى حسم المباريات مثل هدف الفوز اليوم أمام نيجيريا .

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وأشار نجم تشيلسى الأسبق أن بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر ظهر بأداء رائع و مساعدة زملائه فى تسجيل الأهداف وهذا الأمر لا يوجد فى معظم المهاجمين ويأتى هذا بسبب الثقة التى منحها المدير الفنى للنسور الخضر جمال بلماضى للاعب .

وقاد النجم الجزائري رياض محرز منتخب بلاده للتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 ، بالفوز 2-1 على نيجيريا، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة، فى نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر.