شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شابات الطائرة أمام الصين فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة من نظيره الصينى بنتيجة 3 /0 فى ختام الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى المكسيك. Advertisements ودخل منتخب سيدات الطائرة معسكرا مغلقا فى المكسيك استعدادًا لانطلاق المسابقة للدخول فى أجواء البطولة مبكرًا. وتضم قائمة اللاعبات كلاً من: نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر ومايا نجم.

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