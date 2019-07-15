7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 14 / 7 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الجبلاية تقرر اختيار 5 لاعبين تحت السن من الجنسية المصرية بقوائم الأندية

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

قرر مسئولو اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو الجاري فى الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الحالي 2018 – 2019 .

الجبلاية تقرر اختيار 5 لاعبين تحت السن من الجنسية المصرية بقوائم الأندية استقر مسئولو اتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة شئون اللاعبين، على أن يكون اللاعبون الخمسة الذى سيتم قيدهم تحت السن للأندية فى الموسم المقبل من اللاعبين المصريين فقط ومنع التعاقد مع أجانب تحت السن.

25 لاعبا و5 تحت السن فى قائمة الأندية للموسم الجديد للدورى استقر مسئولو اتحاد الكرة، بشكل نهائى، على قيد كل نادٍ 25 لاعباً بالإضافة إلى 5 لاعبين تحت السن فى الموسم المقبل للدورى ٢٠١٩ .٢٠٢٠ وسيتم إخطار الأندية خلال الساعات القليلة المقبلة. ثروت سويلم يكلف عزب حجاج ووجيه أحمد بإدارة لجنة الحكام لحين تعيين رئيس كلف ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بعد استقالة مجلس الجبلاية، الثنائى عزب حجاج ووجيه أحمد مديرى لجنة الحكام بإدارة اللجنة بعد استقالة عصام عبد الفتاح من عضوية اتحاد الكرة وبالتالى ابتعاده عن الإشراف على اللجنة، لحين اختيار رئيس للجنة يتولى إدارتها الموسم المقبل. Advertisements وليد سليمان يشارك فى مران الأهلي بإسبانيا وإراحة مروان والشناوى وأشرف شارك وليد سليمان لاعب الأهلى فى المران الصباحى اليوم، الأحد، على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتى الإسبانية التى تستضيف معسكر الإعداد الخارجى، وانتظم سليمان فى المران بعد وصوله أمس إلى المعسكر استعداداً لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك فى ختام جولات بطولة الدورى.

الإسماعيلى يفقد متولى ودونجا وبامبو وعواد أمام الزمالك

تأكد بصفة رسمية غياب الرباعى "كريم بامبو ومحمود متولى ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد عواد"، لاعبو الإسماعيلى، عن مباراة فريقهم المقبلة مع الزمالك بسبب انقطاعهم عن التدريبات.

أحمد علي يستغل الشرط الجزائي ويوقع لبيراميدز رسميا

وقع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه رسميا إلى نادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد دون علم إدارة ناديه الحالى مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع المقاولون.