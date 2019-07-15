شكرا لقرائتكم خبر عن "بالأحضان".. هكذا جاء لقاء مورينيو وعبد الستار صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الستار صبرى نجم المنتخب الوطنى السابق فيديو بلقائه مع البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسى وريال مدريد وإنتر ميلان وأحد أهم مدربى العالم الذى يتواجد فى مصر لتحليل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا وتستمر حتى 19 يوليو الجارى وذلك عبر قناة "تايم سبورت".

وجاء اللقاء به ترحيبا كبيرا من جانب البرتغالى جوزيه مورينيو حيث سبق ولعب عبد الستار صبري نجم الفراعنة السابق تحت قيادته عندما كان مديرا فنياً لبنفيكا البرتغالى وحرص صبرى على نشر الفيديو عبر حسابه على موقع "فيس بوك".

وكان مورينيو قد تواجد فى القاهرة لتحليل مباريات البطولة الأفريقية التى تستضفيها مصر عبر قناة "تايم سبورت" وذلك بداية من دور الـ16 بالكان وحرص أيضا على وزيارة منطقة الأهرامات والتقط الصور التذكارية مع الأهرامات الثلاثة وأبو الهول، وانبهر المدرب البرتغالى بالأجواء خلال زيارته للأهرامات، وكان سعيداً لأبعد الحدود، وطلب التقاط العديد من الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع.