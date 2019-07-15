شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعير محمد شريف لبيراميدز موسماً بعد انتهاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى بيراميدز على إعارة محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر لبيراميدز فى الموسم الجديد، ليصبح أول تعاون رسمي بين الناديين، بعد الانتهاء من كافة تفاصيل التعاقد.

ويضع مسئولو الأهلى مع بيراميدز الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال على جبر للفريق الأحمر، حيث من المنتظر أن تكون إعارة محمد شريف لبيراميدز جزء من الصفقة، ووافقت لجنة التخطيط بالأهلى على إعارة محمد شريف لمدة موسم لإكسابه مزيد من الخبرات خاصة وأن الإدارة الحمراء ترى أن اللاعب واحد من أهم لاعبي جيله وسيكون له دور فى المستقبل مع الفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يكون الإعلان عن الصفقة بعد انتهاء مباريات الأهلى فى بطولة الدوري العام وبالتحديد يوم 28 يوليو المقبل.

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