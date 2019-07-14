الان تتابع الجزائر تخطف الفوز من نيجيريا في اللحظة الأخيرة وتتأهل لنهائي “الأمم الأفريقية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 28 دقيقة - 11:57 م, 14 يوليو 2019 م التعليقات: 0 تخطى المنتخب الجزائري نيجيريا بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة، وتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تخطف الفوز من نيجيريا في اللحظة الأخيرة وتتأهل لنهائي “الأمم الأفريقية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.