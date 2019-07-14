شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي: قدر الله ما شاء فعل.. وأعتذر للجماهير التونسية على الخروج الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب فرجاني ساسي، لاعب خط وسط المنتخب التونسي، عن حزنه لعدم تأهل منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة اليوم أمام السنغال بهدف دون رد.

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وأشار ساسي أنه واجههم سوء توفيق في المباراة وأنه كان يتمنى أن يحرز ضربة الجزاء الجماهير لإسعاد ولكنه لم يكن موفقًا.

وقال فرجاني «قدر الله وما شاء فعل لعبنا أفضل مباراة لنا في البطولة وأضعنا العديد من الفرص السهلة، وحتى الهدف نحن من أحرزناه في مرمانا».

وشدد على أن منتخب تونس قدم مستوي جيد في البطولة، وأنه يعتذر لجماهير تونس على فشل الوصول لنهائي البطولة.