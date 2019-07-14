شكرا لقرائتكم خبر عن الزامبى «موسوندا» يدخل ترشيحات الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل الزامبى موابى موسوندا، مهاجم فريق بلاك ليوباردس الجنوب إفريقى، ضمن ترشيحات المهاجمين الأفارقة الذين يتابعهم مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من أجل التعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بناء على طلب الجهاز الفنى.

ورشح أحد وكلاء اللاعبين الزامبى «موسوندا»، هداف الدورى الجنوب إفريقى، برصيد 15 هدفًا، فضلًا عن أنه أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب الزامبى، لينضم اللاعب إلى الثنائى الإفريقى اللذين يفاضل بينهما الجهاز الفنى للأهلى، وهما الزامبى «تشونجا»، لاعب أورلاندو بايرتس، والكونغولى جاكسون موليجا، هداف مازيمبى الكونغولى، وفى حال التعاقد مع مهاجم إفريقى جديد، سيكون الاتجاه الأقرب هو إعارة الأنجولى «جيرالدو» لمدة موسم، بعدما اكتملت قائمة اللاعبين الأجانب فى النادى الأهلى، بعد التعاقد مع المالى إليو ديانج.

من جهة أخرى، طمأن الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، الجهاز الفنى على حالة وليد أزارو، الذى لم يشارك فى مران الفريق السبت الماضى، بسبب شعوره بالإجهاد.

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وخاض اللاعب تدريبات بدنية لتجنب التعرض للإصابة بعد شكواه من الإجهاد، وأعلن «أزارو» جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، حيث يستعد الفريق لمواجهة أوكام الإسبانى، اليوم الإثنين، فى ثالثة المباريات الودية، على ملعب بيناتار أرينا بمدينة سان بيدر، فى ختام معسكر الإعداد الخارجى بإسبانيا.

فيما عقد «لاسارتى» جلسة مع رباعى الفريق الدولى، محمد الشناوى ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف، فور وصولهم السبت الماضى إلى معسكر الإعداد المقام فى إسبانيا.

وتحدث «لاسارتى» مع الرباعى عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر من أجل الإسهام فى التتويج بلقب الدورى. وكان الجهاز الفنى قد وضع برنامجًا بدنيًا للدوليين فور التحاقهم بمعسكر الإعداد بعد حصولهم على راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطنى من بطولة كأس الأمم الإفريقية. جاء ذلك، فى الوقت الذى أشاد فيه الجهاز الفنى بالمستويين الفنى والبدنى لأحمد الشيخ، خلال معسكر الفريق الحالى فى إسبانيا.

وأكد المدير الفنى الأوروجويانى للاعب أنه سيكون من العناصر الأساسية للفريق فى الفترة المقبلة، لذلك فإنه رفض العروض التى تلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة للرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة.