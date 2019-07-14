رياض محرز رجل مباراة الجزائر ونيجيريا

اختارت اللجنة الفنية لكأس أمم أفريقيا، رياض محرز لاعب منتخب الجزائر أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد نيجيريا بنصف نهائي البطولة القارية.
وتغلب منتخب الجزائر على نيجيريا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة ليتأهل إلى النهائي لمواجهة السنغال يوم الجمعة المقبل على نفس الملعب.
وصنع محرز الهدف الأول للجزائر في المباراة، قبل أن يمنح محاربي الصحراء الفوز بهدف قاتل سجله من ركلة ثابتة متقنة، في الدقيقة 95.
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