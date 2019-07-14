مارسيلو: نتدرب بصورة قاسية لتحقيق جميع البطولات

أكد البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد، اليوم الأحد أن هدف الفريق هذا العام هو العودة لحصد "جميع البطولات" مشيرًا إلى أن اللاعبين يستعدون بطموح كبير خلال المعسكر التحضيري للفريق في مونتريال بكندا.
وقال مارسيلو لقناة (ريال مدريد): "نواجه الموسم الجديد بطموح كبير من أجل الفوز بكل شيء. لدينا الرغبة في التدريب القوي لخوض الموسم بأكمله بشكل جيد".
وأضاف: "نتدرب بصورة قاسية في الفترة التحضيرية لإسعاد الجماهير وهدفنا هو الفوز بجميع البطولات، ونعلم أن الموسم لم يبدأ بعد ولكننا نعمل بكل جهد للبدء بصورة جيدة".
وأوضح القائد الثاني للميرينجي، أنه "يحقق حلمه" وهو الانتماء لـ"أفضل نادٍ في العالم".
واختتم مارسيلو "لا زلت أمتلك نفس الطموح الذي امتلكته فور وصولي. لم يتغير شيئا قط".
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