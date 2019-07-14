إيجالو يعتلي صدارة هدافي أمم أفريقيا

سجل أوديون إيجالو مهاجم المنتخب النيجيري، هدف التعادل للنسور أمام الجزائر في المباراة المقامة بينهما بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، اليوم الأحد، على ملعب القاهرة الدولي.
وسدد إيتيبو تصويبة قوية اصطدمت بيد المدافع الجزائري عيسى ماندي، فلجأ باكاري جاساما حكم المباراة لتقنية VAR، قبل أن يحتسب ضربة جزاء لصالح المنتخب النيجيري.
وسدد إيجالو الكرة بيمناه على يسار الحارس رايس مبولحي، مسجلًا الهدف الرابع له بالبطولة، ليعتلي صدارة الهدافين.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع منتخب السنغال في المباراة النهائية، بعدما تأهل أسود التيرانجا على حساب تونس.
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