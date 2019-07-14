بابا نداي: نريد الفوز بلقب امم افريقيا

اعرب نجم منتخب السنغال بابا نداي عن سعادته عقب تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد الفوز على منتخب تونس بهدف نظيف في دور نصف النهائي لهذه البطولة.
ونشر الموقع الرسمي لهذه البطولة تصريحات نداي التي اتت كالاتي: "تونس منتخب قوي يمتلك لاعبين مميزين جدًا، ولو لم يكن فريق كبير لما وصل إلى الدور قبل النهائي، ومباراتنا أمامهم كانت صعبة، ونحن سعداء بالفوز عليه والتأهل لنهائي البطولة".
وأضاف: "بعد فوزنا والتأهل للنهائي، أغلقنا صفحة هذه المباراة، وتركيزنا الحالي في النهائي والفوز بلقب البطولة، فنحن نستحق الكأس".
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