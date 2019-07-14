بابا نداي: نريد الفوز بلقب امم افريقيا

اعرب نجم ​منتخب السنغال​ ​بابا نداي​ عن سعادته عقب تأهل منتخب بلاده إلى نهائي ​كأس الأمم الأفريقية​، وذلك بعد الفوز على ​منتخب تونس​ بهدف نظيف في دور نصف النهائي لهذه البطولة.

ونشر الموقع الرسمي لهذه البطولة تصريحات نداي التي اتت كالاتي: "تونس منتخب قوي يمتلك لاعبين مميزين جدًا، ولو لم يكن فريق كبير لما وصل إلى الدور قبل النهائي، ومباراتنا أمامهم كانت صعبة، ونحن سعداء بالفوز عليه والتأهل لنهائي البطولة".

وأضاف: "بعد فوزنا والتأهل للنهائي، أغلقنا صفحة هذه المباراة، وتركيزنا الحالي في النهائي والفوز بلقب البطولة، فنحن نستحق الكأس".