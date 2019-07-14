أرقام من مسيرة نوفاك ديوكوفيتش المظفرة في ويمبلدون

رفع نوفاك ديوكوفيتش رصيده إلى 5 ألقاب في بطولة ويمبلدون، بعد فوز اللاعب الصربي على روجر فيدرر في النهائي اليوم الأحد.

وفيما يلي حقائق عن البطولة:

* 2011 فاز ديوكوفيتش في النهائي على الإسباني رافائيل نادال بنتيجة 6-4 و6-1 و1-6 و6-3.

- بعد مضغ عشب الملعب الرئيسي عقب حصوله على لقبه الأول في ويمبلدون بالفوز على نادال، لم تكن هناك أي شكوك بين الجماهير بشأن هوية أفضل لاعب في العالم.

كان الفوز 50 في 51 مباراة للاعب الصربي في 2011، وأنهى هيمنة نادال وفيدرر على اللقب في ثمانية أعوام متتالية.

* 2014 فاز على السويسري روجر فيدرر بنتيجة 6-7 و6-4 و7-6 و5-7 و6-4

- وضع ديوكوفيتش حدا لصيامه عن ألقاب البطولات الأربع الكبرى وهي الفترة التي تضمنت ثلاث هزائم في النهائي بعد انتصار مثير في خمس مجموعات على فيدرر.

صمد اللاعب الصربي أمام فرص لكسر الإرسال في المجموعة الحاسمة وحقق الفوز في أقل من أربع ساعات بقليل.

ذهب إلى المدرجات للاحتفال مع مدربه بوريس بيكر الفائز بلقب ويمبلدون ثلاث مرات والذي ضمه ديوكوفيتش إلى طاقمه التدريبي في بداية العام لينهي انتظارا استمر 18 شهرا للقب في البطولات الأربع الكبرى.

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* 2015 فاز على فيدرر بنتيجة 7-6 و6-7 و6-4 و6-3

أنقذ ست من سبع فرص لكسر إرساله ليعوض الهزيمة المفاجئة أمام ستانيسلاس فافرينكا في نهائي فرنسا المفتوحة.

قال فيدرر "(ديوكوفيتش) كان الأفضل في النقاط المهمة. كان صلبا. لم ألعب بشكل سيئ لكن هكذا تسير الأمور".

* 2018 فاز على الجنوب افريقي كيفن أندرسون بنتيجة 6-2 و6-2 و7-6

بعد التراجع إلى أسوأ تصنيف عالمي منذ 2006 وغيابه عن ألقاب البطولات الأربع الكبرى منذ 2016 دخل ديوكوفيتش المصنف 21 عالميا وهو يبحث عن مستواه بعد جراحة في المرفق.

لكنه كان قريبا من مستواه المذهل في الفوز على نادال في خمس مجموعات في الدور قبل النهائي قبل أن ينتصر بسهولة على أندرسون في النهائي.

* 2019 فاز على فيدرر بنتيجة 7-6 و1-6 و7-6 و4-6 و13-12

وصل ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى ويمبلدون بعد إهدار فرصة حصد جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى في آن واحد للمرة الثانية في مسيرته بالخسارة في فرنسا المفتوحة الشهر الماضي.

قدم اللاعب الصربي سلسلة من المستويات الأكثر فاعلية قبل أن يتغلب على غريمه فيدرر في خمس مجموعات ماراثونية ليحرز لقبه 16 في البطولات الأربع الكبرى.