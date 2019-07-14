مدرب السنغال: فخور بما قدمناه امام تونس

اشاد مدرب ​منتخب السنغال​ ​أليو سيسيه​ في تأهل فريقه الى نهائي ​كأس الأمم الأفريقية​ بعد غياب طويل دام 17 عاما، وذلك بعد الفوز على تونس بهدف نظيف في دور نصف النهائي لهذه البطولة.

ونشر الموقع الرسمي لهذه البطولة تصريحات سيسيه التي اتت على الشكل التالي: "فخور بهذا الصعود الغائب منذ سنوات، وجيل 2002 لم يرَ الفرصة التي يملكها الجيل الحالي والدعم الكبير الذي وجده اللاعبون".

وأضاف: "ما حدث اليوم مجهود 5 سنوات كاملة، والآن نحصد ما زرعناه، أهنئ منتخب تونس على الأداء، عشنا أجواء من الإثارة لا تستطيع التحكم فيها بأعصابك وأعتقد أنها مباراة تاريخية ستسجل في تاريخ مباريات كرة القدم".