تحدث الإيفواري ديدييه دروغبا مهاجم كوت ديفوار عن تأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 وفوزها على نظيره التونسي في المباراة التي انتهت بهدف نظيف في دور نصف النهائي لهذه البطولة.
ونشرت قناة تايم سبورت تصريحات ديدييه دروغبا التي اتت على الشكل التالي: "المباراة كانت صعبة للغاية على الطرفين، الشوط الأول تسيد فيه منتخب السنغال، والشوط الثاني تسيد فيه المنتخب التونسي ولكن هذه هي كرة القدم".
يذكر أن الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا سيواجه نيجيريا في نهائي كان 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر دروغبا: مباراة السنغال وتونس كانت صعبة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.