دروغبا: مباراة السنغال وتونس كانت صعبة للغاية

تحدث الإيفواري ​ديدييه دروغبا​ مهاجم كوت ديفوار عن تأهل منتخب ​السنغال​ إلى نهائي ​كأس أمم إفريقيا 2019​ وفوزها على نظيره التونسي في المباراة التي انتهت بهدف نظيف في دور نصف النهائي لهذه البطولة.

ونشرت قناة تايم سبورت تصريحات ديدييه دروغبا التي اتت على الشكل التالي: "المباراة كانت صعبة للغاية على الطرفين، الشوط الأول تسيد فيه منتخب السنغال، والشوط الثاني تسيد فيه المنتخب التونسي ولكن هذه هي كرة القدم".

يذكر أن الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا سيواجه نيجيريا في نهائي كان 2019.