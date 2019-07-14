جوميز أفضل لاعب في مباراة تونس والسنغال

نال ألفريد جوميز حارس مرمى السنغال جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده وتونس، التي أقيمت اليوم الأحد، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، على ملعب الدفاع الجوي.
واختارت اللجنة الفنية جوميز بعد أن ظهر بمستوى جيد في المباراة، وتصدى لضربة جزاء من لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، في اللقاء الذي انتهى بفوز أسود التيرانجا 1-0.
وينتظر المنتخب السنغالي مواجهة الفائز من الجزائر ونيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، الذي يقام على ملعب القاهرة الدولي، يوم الجمعة المقبل.
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