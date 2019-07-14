شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«نيران صديقة».. تونس تزف السنغال إلى نهائي «أمم أفريقيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القاهرة)

بلغ منتخب السنغال المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية في كرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2002، بفوزه على تونس 1-صفر بهدف بالنيران الصديقة في الوقت الإضافي من المباراة التي أقيمت بينهما اليوم (الأحد) في القاهرة.

وبعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، جاء هدف ديلان برون خطأ في مرمى منتخب بلاده تونس في الدقيقة 101 (الدقيقة 11 من الوقت الإضافي)، ليمنح السنغال بطاقة العبور إلى النهائي، لتلاقي (الجمعة) الفائز من مباراة منتخبي الجزائر ونيجيريا التي تقام مساء اليوم أيضا على استاد القاهرة الدولي.