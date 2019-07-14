شكرا لقرائتكم إيكاردي يغادر معسكر إنتر بالتراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 15:43

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم أن مهاجمه الارجنتيني ماورو إيكاري غادر بالاتفاق معه، المعسكر التدريبي للفريق تحضيرا للموسم المقبل، في ظل تقارير عن اقترابه من الانضمام ليوفنتوس.



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ونشر إنتر على تويتر أن إيكاردي سيغادر المعسكر التدريبي في لوغانو السويسرية ويعود الى ميلانو. أضاف "توصل النادي والمهاجم إلى هذا القرار باتفاق مشترك. سيتابع إيكاردي تدريبات ما قبل انطلاق الموسم الجديد خلال الأيام المقبلة، لكنه لن يشارك في الجولة التحضيرية في آسيا".

وتأتي مغادرة إيكاردي (26 عاما) وسط تقارير عن احتمال انتقاله الى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، بعد موسم مضطرب مع الفريق اللومباردي الذي جرده من شارة القيادة لصالح زميله حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي عام 2021.

وتوج المهاجم الارجنتيني هدافا لـ "سيري أ" موسم 2017 - 2018 برصيد 29 هدفا مشاركة مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، إلا انه لم ينجح الموسم المنصرم في تسجيل سوى 11 هدفا بعدما أمضى 53 يوما خارج المستطيل الأخضر بسبب نزاعه مع إنتر.

وحجز إنتر ميلان بشق النفس بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بضمانه المركز الرابع في المرحلة الأخيرة من الدوري.