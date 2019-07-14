شكرا لقرائتكم نابولي يتعاقد مع المدافع اليوناني مانولاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 15:31
وقع المدافع الدولي اليوناني كوستاس مانولاس عقدا مع نابولي وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم قادما من غريمه روما بحسب ما أعلنه النادي الجنوبي.
ونشر نابولي صورة للاعب البالغ من العمر 28 عاما على حسابه في تويتر مع رسالة "مرحبا بك مانولاس!" بعد وقت قصير من قيام رئيس النادي أوريليو دي لورنتيس بتغريدة "مرحبًا بك كوستاس!" باللغة الإيطالية.
وأمضى قطب الدفاع اليوناني خمس سنوات في العاصمة الإيطالية، وانتقل إلى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مقابل 36 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي العاصمة.
وكان مانولاس بين أبرز العناصر في تشكيلة روما الذي أنهى المواسم الأخيرة بين المراكز الأولى باستمرار في الدوري الايطالي، لكنه لم يفز معه بأي لقب بعدما سيطر يوفنتوس على أغلب الألقاب المحلية في السنوات الثماني الأخيرة (8 بطولات دوري و4 كؤوس محلية لفريق السيدة العجوز، ولقبان في الكأس المحلية لكل من نابولي ولاتسيو).
ولعب مانولاس أكثر من 200 مباراة مع روما، وستتذكره جماهير نادي العاصمة على الدوام بهدفه في مرمى برشلونة الإسباني في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي وساهم في تأهله إلى الدور نصف النهائي بعدما قلب خسارته 1-4 ذهابا في كامب نو إلى فوز 3-صفر إيابا على الملعب الأولمبي في العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يتعاقد مع المدافع اليوناني مانولاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.