شكرا لقرائتكم نابولي يتعاقد مع المدافع اليوناني مانولاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 15:31

وقع المدافع الدولي اليوناني كوستاس مانولاس عقدا مع نابولي وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم قادما من غريمه روما بحسب ما أعلنه النادي الجنوبي.



Advertisements

ونشر نابولي صورة للاعب البالغ من العمر 28 عاما على حسابه في تويتر مع رسالة "مرحبا بك مانولاس!" بعد وقت قصير من قيام رئيس النادي أوريليو دي لورنتيس بتغريدة "مرحبًا بك كوستاس!" باللغة الإيطالية.

وأمضى قطب الدفاع اليوناني خمس سنوات في العاصمة الإيطالية، وانتقل إلى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مقابل 36 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي العاصمة.

وكان مانولاس بين أبرز العناصر في تشكيلة روما الذي أنهى المواسم الأخيرة بين المراكز الأولى باستمرار في الدوري الايطالي، لكنه لم يفز معه بأي لقب بعدما سيطر يوفنتوس على أغلب الألقاب المحلية في السنوات الثماني الأخيرة (8 بطولات دوري و4 كؤوس محلية لفريق السيدة العجوز، ولقبان في الكأس المحلية لكل من نابولي ولاتسيو).

ولعب مانولاس أكثر من 200 مباراة مع روما، وستتذكره جماهير نادي العاصمة على الدوام بهدفه في مرمى برشلونة الإسباني في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي وساهم في تأهله إلى الدور نصف النهائي بعدما قلب خسارته 1-4 ذهابا في كامب نو إلى فوز 3-صفر إيابا على الملعب الأولمبي في العاصمة.