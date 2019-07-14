اخبار الرياضه

نابولي يتعاقد مع المدافع اليوناني مانولاس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم نابولي يتعاقد مع المدافع اليوناني مانولاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 15:31

وقع المدافع الدولي اليوناني كوستاس مانولاس عقدا مع نابولي وصيف بطل لكرة القدم قادما من غريمه روما بحسب ما أعلنه النادي الجنوبي.

Advertisements

ونشر نابولي صورة للاعب البالغ من العمر 28 عاما على حسابه في تويتر مع رسالة "مرحبا بك مانولاس!" بعد وقت قصير من قيام رئيس النادي أوريليو دي لورنتيس بتغريدة "مرحبًا بك كوستاس!" باللغة الإيطالية.

وأمضى قطب الدفاع اليوناني خمس سنوات في العاصمة الإيطالية، وانتقل إلى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مقابل 36 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي العاصمة.

وكان مانولاس بين أبرز العناصر في تشكيلة روما الذي أنهى المواسم الأخيرة بين المراكز الأولى باستمرار في الدوري الايطالي، لكنه لم يفز معه بأي لقب بعدما سيطر يوفنتوس على أغلب الألقاب المحلية في السنوات الثماني الأخيرة (8 بطولات دوري و4 كؤوس محلية لفريق السيدة العجوز، ولقبان في الكأس المحلية لكل من نابولي ولاتسيو).

ولعب مانولاس أكثر من 200 مباراة مع روما، وستتذكره جماهير نادي العاصمة على الدوام بهدفه في مرمى الإسباني في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الموسم قبل الماضي وساهم في تأهله إلى الدور نصف النهائي بعدما قلب خسارته 1-4 ذهابا في كامب نو إلى فوز 3-صفر إيابا على الملعب الأولمبي في العاصمة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يتعاقد مع المدافع اليوناني مانولاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا