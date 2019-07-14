شكرا لقرائتكم ثروت سويلم يفسد هذا المخطط فى الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة فى إفساد مخطط لبعض الحكام الموقوفين بإثارة أزمة داخل مقر الجبلاية إعتراضاً على الأنباء التى ترددت عن تولي عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام بعد أستقالته من عضوية اتحاد الكرة.

وقام 9 حكام ممن صدر لهم قرار سابق بالإيقاف و إحالتهم للتحقيق بعد الهجوم على عصام عبد الفتاح فى وسائل التواصل الإجتماعي ، إلى جانب مرافقة 9 حكام أخرين لهم لمقر اتحاد الكرة للإعتراض على استمرار عبد الفتاح ، ليتم عقد جلسة معهم من قبل ثروت سويلم المدير التنفيذى.

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وتواجد 18 حكم فى مقر اتحاد الكرة اليوم الاحد و هم تامر خميس و ربيع ناجح و محمد ربيع و محمد صابر ومحمد محمود عبدالله و عدي ابراهيم و علي طلبة و محمد طارق و سيد البطل و عارف عشري و خالد منسي و أسامة اسماعيل و جلال أحمد و عمرو رمضان و محمد حسان و محمد نور بالإضافة إلى محمود الشرقاوي – بعيد عن التحكيم منذ موسمين و حماده عبد الصبور تم شطبه لتعديه علي رئيس لجنته بالسويس جمال صدقي.

وعقد سويلم جلسة مع الحكام أكد خلالها أنه يرفض التراجع عن قرار إيقافهم وسيتم التحقيق معهم الأسبوع المقبل من قبل لجنة القيم برئاسة المستشار محمد عبده وفى حالة صدور قرار لصالحهم سينفذه على الفور أما فى حالة ثبوت إدانتهم فسيتم تنفيذ القرار أيضاً.