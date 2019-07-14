شكرا لقرائتكم الخليج 365 – بيراميدز يعدل عقود لاعبيه قبل الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أستقر مسئولو نادي بيراميدز على تعديل عقود 3 لاعبين خلال الفترة المقبلة، بعد تألقهم الواضح مع الفريق الأزرق فى الموسم الجاري، وعقد مسئولو بيراميدز جلسات منفصلة مع رجب بكار ومحمد فاروق لبحث تعديل عقودهما بعد حصولهما على أكثر من وعد فى هذا الشأن.
وينتظر بيراميدز رحيل علي جبر للأهلى للاستفادة من قيمة عقده فى تعديل قيمة عقود أكثر من لاعب داخل الفريق وعلى رأسهم المذكورين، خاصة بعد تلقيهم عروضاً مغرية للرحيل من أندية كبيرة سواء داخل مصر أو خارجها.
وعدل بيراميدز من استراتيجيته التعاقدية بعد اتخاذ الإدارة قراراً بالنزول بقيمة عقود اللاعبين ،وتقليل سقف شراء وبيع اللاعبين فى المرحلة المقبلة.
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