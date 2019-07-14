شكرا لقرائتكم على جبر يضحى بـ60 مليون جنيه فى بيرامدز للانتقال إلى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضحيات بالجملة يقوم بها على جبر مدافع بيراميدز والمنتخب الوطني لتسهيل انتقاله للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من على جبر أن اللاعب سيضحي بعقده الكبير في بيراميدز، والذي تُقدر قيمته بـ15 مليون جنيه سنوياً، أي ما يعني حصوله على 60 مليون جنيه سيحصل عليهم كاملين دون أي خصومات نظراً لعدم احتواء عقده على بند نسبة المشاركة.

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وأبدى على جبر مرونة كبيرة فى تخفيض قيمة عقده السنوى بعد انتقاله للأهلى لرفض الإدارة الحمراء استثناءه وتمييزه على لاعبي الفئة الأولى داخل الفريق.

وتوصل الأهلى لإتفاق مع بيراميدز يقضى بانتقال علي جبر للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي القادم، وأتفق مسئولو الأهلى مع بيراميدز على الحصول على خدمات علي جبر مقابل رحيل الثنائي حسين السيد وإسلام محارب أو محمد شريف لبيراميدز بخلاف المقابل المادي.

وبدأت مفاوضات الأهلى مع على جبر منذ 3 أسابيع وأبدى اللاعب موافقة على اللعب للأهلى لكنه أكد أنه ما زال مرتبطا بعقد لمدة ٣ سنوات مع بيراميدز، ليؤكد له المسئول الأهلاوى الذى يقود المفاوضات معه أن هناك شبه اتفاق مع بيراميدز على ضمه، ويرغب بيراميدز فى بيع اللاعبين الذين تتجاوز قيمة عقودهم السنوية حاجز الـ10 ملايين جنيه ومنهم على جبر.