شكرا لقرائتكم هل يلغى خالد جلال اكتشاف جروس فى الزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد معسكر فريق الزمالك فى قبرص الذى امتد لمدة 13 يوم مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر الأساسى للفريق فى مركز صانع الألعاب وهو مركزه الأصلى حيث وظفه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق فى مركز الظهير الأيسر وأعاد اكتشافه ليصبح أحد أبرز اللاعبين فى هذا المركز خلال الموسم الجارى بالدورى المصرى، ليتبادر فى الأذهان بعد اعتماد جلال على عبد الله جمعة كجناح مجددا إنه سيلغى اكتشاف جروس فى الزمالك وهو ما نوضحه فى التقرير التالى.

جهاز الزمالك يوضح سبب تغيير مركز عبد الله جمعة

كشف جهاز الزمالك إن خالد جلال اعتمد على عبد الله جمعة بالفعل فى مركز صانع الألعاب بأحد المباريات الودية فى قبرص ثم شارك فى المباراة التالية فى مركز الظهير الأيسر وإن السبب وراء ذلك إن المدير الفنى يرغب فى وجود مرونة فى المراكز تحسباً لحدوث أي أمر طارئ خلال سير المباريات الرسمية بجانب منح فرصة أكبر لبهاء مجدى فى مركز الظهير الأيسر خلال الوديات نظرا لابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال فترات طويلة على مدار الموسم الجارى.

مين المهاجم فيهم؟ رباعى الوسط بمهام جديدة

Advertisements

كما أوضح جهاز الزمالك إن خالد جلال لم يفعل ذلك فى مركز الظهير الأيسر فقط حيث قام بتجربة الثلاثى أوباما وزيزو ومحمد إبراهيم فى مركز رأس الحربة على حساب عمر السعيد وكذلك المغربى حميد أحداد الذى أوضح الجهاز إن الاعتماد لم يكن أساسى عليه فى معسكر قبرص لأنه تعرض لإصابة وعندما كان جاهزا للمشاركة فى المباريات تم الدفع به فى الوديات خلال ذلك المعسكر.

وهل سيعتمد خالد جلال على عبد الله جمعة أم بهاء مجدى؟

كشف جهاز الزمالك إن عبد الله جمعة سيظل الظهير الأيسر الأساسى للفريق ويليه بهاء مجدى الذى تلقى مؤخرا عرضا من بيراميدز لضمه فى الموسم الجديد وهو ما سيدرسه مجلس الزمالك.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.