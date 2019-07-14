شكرا لقرائتكم فحوصات طبية للاعبى الاتحاد السكندرى استعدادا للدورى وكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو الإتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف لفحوصات طبية خلال الأيام المقبلة للإطمئنان على الحالة الصحية للاعبين مع بداية فترة إعداد فريق سيد البلد فى الفترة المقبلة والاستعداد لبطولة الدورى الممتاز و كأس مصر هذا الموسم .

Advertisements

وسبق واعلن طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر الجهاز المعاون له بالاتحاد ويضم كل من عبد الجليل إمام فى منصب مدير الكرة وكلا من منير عقيلة و محمد إبراهيم كمدرب عام ومجدى بهلول مدرب حراس مرمى وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال واستمرار الجهاز الطبى و الإدارى السابق .

ويسعى طلعت يوسف خلال الفترة المقبلة لبناء فريق قوى للمنافسة على مركز متقدم فى بطولة الدورى الممتاز وحصد بطولة كأس مصر لاستعادة أمجاد فريق الاتحاد السكندرى وأسعاد جمهور سيد البلد .