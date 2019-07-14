شكرا لقرائتكم أهلا بيك فى القلعة البيضاء.. علم الزمالك فى بيت محمد عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عواد، حارس مرمى الإسماعيلى، صورة له على صفحته الشخصية، وعليها شعار الزمالك، في إشاره منه لرحيله من الإسماعيلي متوجهاً للزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وانقطع محمد عواد عن مران الإسماعيلى فى الأيام الأخيرة بسبب رغبته فى اللعب للزمالك، وعاد محمد عواد للإسماعيلى بعد انتهاء فترة إعارته لنادى الوحدة السعودى فى الموسم.

