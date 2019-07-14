شكرا لقرائتكم جيرالدو يرفض البقاء فى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الأنجولى جيرالدو، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الاهلى فكرة البقاء بالدورى المصرى خلال الموسم المقبل.

وانهى اللاعب الدولى مشواره مع منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما ساهم ظهر بشكل مميز أدى الى اهتمام العديد من الأندية بالدورى المصرى رغبته فى الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

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وعلم "الخليج 365" أن اللاعب كلف وكيل أعماله ايجاد عروض من الدوريات العربية وخاصة التونسى للإنتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية التى ستبدأ قبل نهاية الشهر الجارى.

وابتعد جيرالدو عن المشاركة بشكل مستمر مع الأهلى بسبب عدم قدرته على التأقلم مع الفريق بالشكل الذى يكفى لحصول القلعة الحمراء على أكبر استفادة ممكنة.