شكرا لقرائتكم عمر صلاح يقترب من قيادة الزمالك فى القمة أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب عمر صلاح حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك من قيادة القلعة البيضاء أمام الأهلى فى القمة التى ستقام يوم الأحد 28 يوليو الجارى. ويستعد فريق الزمالك لخوض المباريات الحاسمة والمتبقية بجدول الدورى المصرى الممتاز والتى سيختتمها بمواجهة القمة أمام النادى الأهلى لحسم اللقب المحلى الغائب منذ سنوات. Advertisements وشارك عمر صلاح فى مباريات الزمالك الودية التى أقيمت بقبرص وظهر الحارس الشاب بصورة جيدة للغاية جعلته يدخل دائرة اهتمامات الجهاز الفنى للأبيض بقيادة خالد جلال المدير الفنى للفريق خاصة وأنه يتمتع بخبرات دولية مع منتخبات الشباب والأوليمبى. ويأمل الحارس فى التألق والتأكيد على أنه مستقبل النادى وقادر على تعويض غياب محمود جنش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر صلاح يقترب من قيادة الزمالك فى القمة أمام الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.