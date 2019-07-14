تفاصيل تعاقد بيراميدز مع مهاجم المقاولون...

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جدة - عمرو شويل تعاقد نادي بيراميدز رسميا مع أحمد علي لاعب نادي المقاولون العرب والمنتخب الوطني للانضمام الي صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى ممدوح عيد المدير التنفيذي الصفقة بنجاح بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية بالحصول على توقيع اللاعب والاستغناء الخاص به، كان عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي بذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية لسرعة إتمام الصفقة في إطار سياسة تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات سوبر.

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وعلم سوبركورة أن بيراميدز استغل الشرط الجزائي المدون فى عقد أحمد علي مع المقاولون والذي تقدر قيمته بمليون جنيه فقط، وتم تسديده الشرط الجزائي فى خزينة إتحاد الكرة خلال الساعات الماضية.

يذكر أن احمد على قدم مستويات رائعة مع المقاولون العرب منذ قدومه من المقاولون العرب وخاصة فى الموسم الحالى الذى احتل فيه صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 18 هدفا وهو ما دفع المدير الفنى للمنتخب الوطنى للإستعانة به خلال مباريات كأس الامم الأفريقية المقامة حاليا بمصر .